Aposta de Apucarana fatura mais de R$ 50 mil na quina da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas

Uma aposta de Apucarana, norte do Paraná, obteve 5 acertos (quina) no concurso 2.522 da Mega-Sena e faturou um prêmio de mais de R$ 50 mil. A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio na noite de quarta-feira (21) e o prêmio principal era estimado em R$ 144.922.165,99 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas.

De acordo com as informações do site da Caixa, o apostador ou apostadora que acertou cinco dezenas, fez uma aposta simples na Lotérica Apucarana e ganhou o prêmio de R$ 54.431,51. Outras nove apostas da Cidade Alta também foram premiadas no sorteio ao acertarem quatro números (quadra).

Ainda segundo a Caixa, dos nove ganhadores, oito receberão o prêmio de R$ 882,48. Uma receberá R$ 5.294,88 porque apostou uma quantidade de números maior.

O site da Caixa aponta que as 'fezinhas' que ganharam na quadra foram feitas nos seguintes locais:



Uma na Lotérica Esquina da Sorte

Uma na Lotérica Apucarana

Duas através da Internet Banking Caixa

Duas na Quina de Ouro Loterias

Três na Mundial Loterias





Arapongas

Em Arapongas, doze sortudos também foram premiados no concurso 2.522 da Mega-Sena, acertando 4 dezenas (quadra). Duas apostas faturaram mais de R$2.600 jogando 7 números e uma aposta de bolão faturou R$5.200. As demais faturaram o prêmio de R$882,00.





