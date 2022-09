Aposta de Apucarana fatura mais de R$ 100 mil na Mega-Sena

Da Redação

O bolão de Apucarana com 16 apostadores ganhou o prêmio de R$ 158.684,96 da quina.

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (15), o sorteio do concurso 2.520 da Mega-Sena, com prêmio de mais de R$ 110 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 02- 17- 22- 41 - 58 - 60. Um bolão de Apucarana com 16 apostadores ganhou o prêmio de R$ 158.684,96 da quina. Cada apostador levou a quantia de R$ 9.917,81.

Em Apucarana, a aposta foi realizada na Mundial Loterias. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O próximo sorteio acontece na no sábado (17), com prêmio estimado em R$ 125 milhões.

