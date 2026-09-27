Aposta de Apucarana acerta quina da Mega-Sena e leva R$ 73 mil

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Bilhete simples foi registrado na Lotérica Mundial; outras duas apostas do Paraná também acertaram cinco dezenas no concurso 3.063

Uma aposta de Apucarana, no Norte do Paraná, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3.063 da Mega-Sena, realizado neste domingo (27), e levou um prêmio de R$ 73.111,35. O bilhete foi uma aposta simples registrada na Lotérica Mundial.

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As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou para R$ 52 milhões. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29).

Além de Apucarana, outras duas apostas do Paraná também acertaram a quina. Em Guarapuava, na região central do estado, um bolão feito na Lotérica Bagatoli ganhou R$ 73.111,28. Já em Londrina, no Norte, uma aposta simples realizada pela internet foi premiada com R$ 73.111,35.

Ao todo, segundo a Caixa Econômica Federal, 29 apostas em todo o país acertaram cinco dezenas e receberam o prêmio de R$ 73 mil. Outras 2.642 apostas fizeram quatro acertos e ganharam R$ 1.322,81 cada.

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Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças, quintas e domingos. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. É necessário ter 18 anos ou mais para participar.