Aposta de Apucarana acerta a quina da Mega-Sena e garante R$ 63 mil

Nenhum apostador cravou as seis dezenas do concurso 3037, mas bilhete registrado em Apucarana fatura prêmio expressivo de cinco acertos

Uma aposta registrada em Apucarana acertou cinco dezenas no concurso 3037 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (28), e faturou o prêmio de R$ 63.121,17.

📰 LEIA MAIS: Bolão do Paraná acerta a quadra da Quina e fatura R$ 50 mil; prêmio principal acumula

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nenhum apostador em todo o país conseguiu cravar os seis números sorteados — 02, 11, 22, 30, 51 e 54 —, o que fez o prêmio principal acumular. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (30), subiu para R$ 86 milhões.

Além do jogo apucaranense, o Paraná teve mais uma aposta premiada com a quina nesta edição, registrada em Engenheiro Beltrão. Ao todo, 38 bilhetes no Brasil acertaram cinco dezenas e cada um levará o valor de R$ 63.121,17. Na faixa de quatro acertos, a quadra teve 3.447 apostas ganhadoras, garantindo a cada uma delas a quantia de R$ 1.147,01.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os sorteios da Mega-Sena são promovidos três vezes por semana, às terças, quintas e domingos. A aposta mínima, que dá direito à escolha de seis números, custa R$ 6,00 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais virtuais da Caixa até as 19h do dia da extração.