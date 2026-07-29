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Aposta de Apucarana acerta a quina da Mega-Sena e garante R$ 63 mil

Nenhum apostador cravou as seis dezenas do concurso 3037, mas bilhete registrado em Apucarana fatura prêmio expressivo de cinco acertos

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 08:31:05 Editado em 29.07.2026, 08:31:58
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Aposta de Apucarana acerta a quina da Mega-Sena e garante R$ 63 mil
Autor Os sorteios da Mega-Sena são promovidos três vezes por semana - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Apucarana acertou cinco dezenas no concurso 3037 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (28), e faturou o prêmio de R$ 63.121,17.

📰 LEIA MAIS: Bolão do Paraná acerta a quadra da Quina e fatura R$ 50 mil; prêmio principal acumula

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Nenhum apostador em todo o país conseguiu cravar os seis números sorteados — 02, 11, 22, 30, 51 e 54 —, o que fez o prêmio principal acumular. A estimativa para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (30), subiu para R$ 86 milhões.

Além do jogo apucaranense, o Paraná teve mais uma aposta premiada com a quina nesta edição, registrada em Engenheiro Beltrão. Ao todo, 38 bilhetes no Brasil acertaram cinco dezenas e cada um levará o valor de R$ 63.121,17. Na faixa de quatro acertos, a quadra teve 3.447 apostas ganhadoras, garantindo a cada uma delas a quantia de R$ 1.147,01.

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Os sorteios da Mega-Sena são promovidos três vezes por semana, às terças, quintas e domingos. A aposta mínima, que dá direito à escolha de seis números, custa R$ 6,00 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais virtuais da Caixa até as 19h do dia da extração.

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