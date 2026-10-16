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Aposta de Apucarana acerta a quadra da Quina e fatura quase R$ 9 mil

Bilhete simples registrado na Cidade Alta foi um dos 84 contemplados na quadra em todo o país

Escrito por Da Redação
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Aposta de Apucarana acerta a quadra da Quina e fatura quase R$ 9 mil
Autor As dezenas sorteadas no concurso foram 10, 27, 31, 66 e 80 - Foto: Reprodução

Uma aposta realizada em Apucarana garantiu um prêmio de R$ 8.864,45 no concurso 7143 da Quina, sorteado na noite desta quinta-feira (15). O bilhete simples, de cinco números, foi registrado presencialmente na Mundial Loterias e acertou quatro das cinco dezenas sorteadas.

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Como nenhum apostador cravou o prêmio principal, o valor acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, marcado para esta sexta-feira (16), é de R$ 40 milhões. As dezenas sorteadas no concurso foram 10, 27, 31, 66 e 80.

Em todo o país, a quadra teve 84 apostas ganhadoras, cada uma faturando o mesmo montante destinado ao bilhete apucaranense. A premiação também contemplou 5.812 apostas que acertaram três números, recebendo R$ 122,01 cada, além de 154.492 bilhetes com dois acertos, que levaram R$ 4,59 cada.

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Os sorteios da Quina são realizados diariamente, de segunda a sábado. Para participar, os apostadores podem registrar seus jogos até as 19h do dia do sorteio, com valor inicial de R$ 3,00 para a aposta mínima de cinco números.

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