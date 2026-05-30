Aposta de Apucarana acerta 14 dezenas na Lotofácil; prêmio principal tem cinco ganhadores

Cinco apostas acertaram os 15 números do concurso 3698 da Lotofácil, sorteado na noite de sexta-feira (29), e vão dividir o prêmio principal que estava acumulado. Cada bilhete vencedor levará a quantia de R$ 723 mil por ter cravado as dezenas 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21 e 23. Com o rateio do montante, o concurso deste sábado (30) tem um novo prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem gabaritar o volante.

📰 LEIA MAIS: Quina acumula e sorteia prêmio de R$ 13 milhões neste sábado



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além dos ganhadores máximos, a loteria recompensou 488 jogos em todo o país que registraram 14 acertos na faixa secundária, pagando R$ 1.531,93 para cada aposta simples. No Paraná, um morador de Apucarana garantiu esse valor com um jogo individual registrado presencialmente na agência Mundial Loterias. O estado teve diversos outros contemplados, com destaque para Curitiba, onde um jogo de 16 dezenas faturou R$ 3.063,86, e Maringá, que teve um bilhete eletrônico de 17 dezenas premiado em R$ 4.595,79. A regra da loteria estabelece que o valor recebido aumenta proporcionalmente à quantidade de números corretos anotados pelo jogador.

Ainda no território paranaense, o prêmio padrão de pouco mais de R$ 1,5 mil saiu para moradores de Figueira, Goioerê, Ivaté, Jaguapitã, Jaguariaíva, Londrina, Maripá, Pontal do Paraná, Rolândia, São Carlos do Ivaí, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e Toledo. Fora do estado, Minas Gerais também se destacou com 54 bilhetes premiados nesta mesma categoria. Os jogos vencedores englobam tanto bilhetes físicos emitidos nos guichês lotéricos quanto apostas digitais realizadas pela internet.

Para concorrer aos R$ 2 milhões do sorteio deste sábado, os interessados devem registrar suas apostas até as 19h (horário de Brasília). O apostador pode marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis, sendo que a aposta simples custa R$ 3,50 e as premiações começam a partir de 11 acertos. Os bilhetes podem ser adquiridos presencialmente ou por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. Para facilitar o registro, os jogadores contam com a Surpresinha, sistema que gera as dezenas de forma aleatória, e com a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação numérica por vários concursos consecutivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



