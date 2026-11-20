Uma aposta de Apucarana, norte do Paraná passou perto do prêmio principal e acertou 14 dezenas no último sorteio da Lotofácil, concurso 3834. O jogo, um bilhete simples de 15 números registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, garantiu ao sortudo um prêmio no valor de R$ 862,45.

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Além de Apucarana, outros 20 municípios do Paraná também registraram ganhadores na mesma faixa de premiação, totalizando 38 apostas paranaenses premiadas com 14 acertos. A sorte contemplou moradores de diversas regiões do estado, com prêmios saindo para cidades como Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo, englobando tanto apostas feitas presencialmente em casas lotéricas quanto em plataformas digitais. O valor padrão recebido pela maioria dos ganhadores foi de R$ 862,45, com exceção de um jogo na capital que faturou R$ 1.724,90 por ser uma aposta de 16 dezenas, e de um bolão de três cotas registrado em Faxinal.

No cenário nacional, a faixa de 14 acertos premiou um total de 464 apostas. Já o prêmio principal máximo, destinado a quem gabarita as 15 dezenas sorteadas, foi dividido entre oito bilhetes ganhadores de diferentes partes do país. Cada um deles levou para casa a quantia de R$ 166.998,71. As faixas menores do sorteio também contemplaram milhares de jogadores, pagando R$ 35 para os 12.469 apostadores que fizeram 13 acertos, R$ 14 para 12 acertos e R$ 7 para quem marcou 11 dezenas.

Aos que desejam tentar a sorte, o próximo concurso da Lotofácil está agendado para o dia 22 de novembro de 2026. A estimativa da Caixa é de que o prêmio principal alcance a marca de R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas.