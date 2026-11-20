Aposta de Apucarana acerta 14 dezenas da Lotofácil 3834 e garante prêmio
Jogo foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa. Outros 20 municípios do Paraná também tiveram apostas premiadas na mesma faixa
Uma aposta de Apucarana, norte do Paraná passou perto do prêmio principal e acertou 14 dezenas no último sorteio da Lotofácil, concurso 3834. O jogo, um bilhete simples de 15 números registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, garantiu ao sortudo um prêmio no valor de R$ 862,45.
- LEIA MAIS: Lotofácil 3834: oito apostas dividem o prêmio principal e levam quase R$ 167 mil cada
Além de Apucarana, outros 20 municípios do Paraná também registraram ganhadores na mesma faixa de premiação, totalizando 38 apostas paranaenses premiadas com 14 acertos. A sorte contemplou moradores de diversas regiões do estado, com prêmios saindo para cidades como Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo, englobando tanto apostas feitas presencialmente em casas lotéricas quanto em plataformas digitais. O valor padrão recebido pela maioria dos ganhadores foi de R$ 862,45, com exceção de um jogo na capital que faturou R$ 1.724,90 por ser uma aposta de 16 dezenas, e de um bolão de três cotas registrado em Faxinal.
No cenário nacional, a faixa de 14 acertos premiou um total de 464 apostas. Já o prêmio principal máximo, destinado a quem gabarita as 15 dezenas sorteadas, foi dividido entre oito bilhetes ganhadores de diferentes partes do país. Cada um deles levou para casa a quantia de R$ 166.998,71. As faixas menores do sorteio também contemplaram milhares de jogadores, pagando R$ 35 para os 12.469 apostadores que fizeram 13 acertos, R$ 14 para 12 acertos e R$ 7 para quem marcou 11 dezenas.
Aos que desejam tentar a sorte, o próximo concurso da Lotofácil está agendado para o dia 22 de novembro de 2026. A estimativa da Caixa é de que o prêmio principal alcance a marca de R$ 2 milhões para quem acertar todas as dezenas.