Aposentado que recebeu coração novo comemora 23 anos do transplante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alexandro Aparecido dos Santos, 50 anos, incentiva a doação de órgãos

Neste ano, o aposentado Alexandro Aparecido dos Santos, 50 anos, de Apucarana, norte do Paraná, comemora 23 anos de uma nova vida. Com apenas 27 anos, ele passou por um transplante de coração e afirma que recebeu uma nova chance de viver.

continua após publicidade .

Santos conta que antes da cirurgia, não tinha qualidade de vida. Naquela época ele passou por muitos tratamentos, mas nenhum teve sucesso. “Sentia muito cansaço, mal conseguia comer, tomar água. Não conseguia nem tomar banho sozinho. Meu caso se agravou e precisei ser hospitalizado. Como corria risco de morrer, entrei na lista de urgência por um transplante e após 30 dias no hospital meu transplante de coração aconteceu”, relata.

LEIA MAIS: Moradora de Grandes Rios recebe transplante de coração

continua após publicidade .

Santos conta que tinha muito medo da cirurgia. Naquela época, o número de doadores era ainda menor e os recursos médicos também. Mesmo assim, ele enfrentou seu medo e afirma que foi a melhor decisão de sua vida. “Eu senti muito medo, tinha uma cisma danada da cirurgia, eu queria ficar curado sem precisar passar pelo transplante. Mas graças a Deus, ganhei nova vida. Hoje tenho 50 anos de vida, graças a Deus”, comemora.

A londrinense Adriele Bueno, 37 anos, também viu sua vida mudar após um transplante de pulmão. Ela recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar em 2016, doença genética e progressiva que também acometeu a irmã dela, que faleceu aos 25 anos, e uma prima, que também não resistiu.

Ela conta que foi um período muito difícil, pois seu prognóstico também era de morte. Contudo, Adriele sempre confiou que alcançaria a cura. Durante o tratamento em São Paulo, ela foi encaminhada para a equipe de transplante e na sequência foi incluída na fila de espera. Foram dois anos e meio de angústia e progressão da doença que deixou Adriele muito debilitada. A notícia mudou a sua vida chegou em dezembro de 2019 e ela finalmente recebeu dois pulmões.

continua após publicidade .

“Falar sobre doação de órgãos, não é falar sobre morte. É segunda chance, é vida. Só estou aqui hoje porque uma família, no momento mais doloroso, teve amor ao próximo. Sem isso, eu não estaria aqui hoje. A doação é o maior ato de amor”, conclui.

DOAÇÕES DE ÓRGÃOS CRESCEM 13,3%

O número de doações de órgãos cresceu 13,3% nos dois maiores hospitais da região em 2022. Dados levantados junto ao Hospital da Providência de Apucarana e Hospital Norte do Paraná (Honpar) Arapongas apontam que no ano passado foram realizados 75 transplantes de órgãos e tecidos contra 66 no ano anterior.

No ano passado, o Honpar realizou 60 captações de órgãos, sendo 53 de globos oculares e 7 de múltiplos órgãos. Uma alta de 20% em comparação a 2021 quando o hospital realizou a captação de 50 órgãos, sendo 40 de globos oculares e 10 de múltiplos órgãos.

continua após publicidade .

A coordenadora geral da Comissão Intra-hospitalar de órgãos e Tecidos para Transplantes do Honpar, Elza de Lara Bezerra, atribui o aumento no índice às ações de conscientização sobre a importância do tema, e também, ao acolhimento familiar no ato da internação e no momento de noticiar a morte do paciente.

“Após a família ter compreendido a perda real do seu ente amado, os profissionais irão dar a família a oportunidade da doação, ou seja, a oportunidade de ajudar pessoas em sofrimento, algumas há anos à espera de um órgão”, destaca.

continua após publicidade .

No ano passado, 106 pacientes que aguardavam pelo transplante de globo ocular saíram da fila de espera após receberem órgãos captados no Honpar. Em 2021, 80 pacientes foram contemplados com essa modalidade de transplante.

fonte: tribuna do norte/arquivo

HOSPITAL DA PROVIDÊNCIA ATINGE 88% DE CONVERSÃO EM DOAÇÕES

No ano passado o Hospital da Providência, em Apucarana, atingiu taxa de conversão de 88% nas doações de órgãos, o maior índice do Paraná. Dos 20 doadores elegíveis, o hospital obteve autorização de captar órgãos e tecidos de 17 pacientes. A autorização é feita por familiares e, naquele ano, duas recusas foram registradas. Em 2021, foram 24 doadores elegíveis, 16 captações e 7 recusas, resultando 70% de conversão.

continua após publicidade .

O cardiologista Mateus Dias de Moura, presidente da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes enaltece o trabalho realizado pelo Hospital da Providência, que segundo ele, obteve a maior índice de conversão do Paraná, entre os hospitais que realizaram mais de 15 entrevistas com familiares.

Na avaliação dele, o envolvimento dos profissionais de saúde, a divulgação junto à comunidade e o acolhimento das famílias estão entre os fatores que ajudaram a instituição de saúde atingir esse índice. “O acolhimento da família é o fator mais importante. No momento de luto e dor a família tem que se sentir confortada. A doação depende disso”, assinala.

Mesmo que o trabalho de acolhimento resulte em um número maior de autorizações, as recusas ainda acontecem e, na opinião da gerente de enfermagem do Hospital da Providência, Renata Janaína Costa, elas são reflexo da falta de informação. Neste caso, Janaína acredita que a comunicação é a melhor maneira de aumentar as doações e reduzir filas de espera por transplante de órgãos. Até janeiro deste ano, mais de 3,2 mil pessoas estavam cadastradas na fila de espera.

“A legislação determina que família é o único responsável apto a autorizar a doação. Isso significa que a informação do doador ou não doador registrado em documento de identicidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou rede social, não tem valor legal, mas pode ajudar a família a saber à vontade e ajuda a aceitar melhor esse processo”, aponta.

Outro empecilho é o medo da captação de órgãos deformar o corpo do paciente, o que segundo a enfermeira, não ocorre. Segundo ela, os órgãos doados são removidos cirurgicamente e antes de ser entregue a família o corpo é reconstituído condignamente e sem deformidades, podendo ser velado normalmente

Siga o TNOnline no Google News