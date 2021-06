Aposentado de Apucarana é mais uma vítima da Covid-19

Continua após publicidade

Familiares confirmaram o falecimento do aposentado Jair Pedro Hilário aos 64 anos nesta terça-feira (1). Ele estava lutando contra a Covid-19 e não resistiu às complicações da doença.

Jair estava hospitalizado no Providência, desde a semana passada, porém, seu quaro se agravou e ele não resistiu.

Uma corrente de oração chegou ser realizada e muitas pessoas lamentam nas redes sociais o falecimento. Jair era ministro na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A filha dele, publicou um relato emocionante:

"E paizinho você não aguentou né, esse vírus te levou de nós, esse seu sorriso lindo que fazia pra nós quando estava fazendo arte, e nós dois riamos muito juntos. Você sabe o quanto eu te amava, meu herói, meu amigo, o melhor pai, o melhor em tudo o que fazia, vou sentir muito sua falta, mas eu sei que você está do lado de Deus por que foi a melhor pessoa que conheci. Até os pardais sentirão sua falta, por que só você mesmo pra levantar as 5h da manhã pra jogar as quirelinha pra eles, mas você não tinha medo de morrer né papai, você sempre falava isso pra nós, sabe por que você não tinha esse medo? Por que você já sabia que seu lugar já estava preparado do lado de Deus. UTA PAI E ATÉ LOGO MEU GUERREIRO,DESCANSE EM PAZ.SUA FILHA FERNANDA"

Nesta terça-feira, a morte da diarista apucaranense Claudineia Soares, de 39 anos, também causou comoção nas redes sociais.