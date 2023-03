Aposentada da Câmara é a "mãe da bandeira de Apucarana"; veja

Da Redação

Apparecida Moriama Camargo Mariano com a bandeira de Apucarana: orgulho

Uma simpática senhorinha de 84 anos de descendência japonesa pode ser considerada a “mãe da bandeira municipal de Apucarana”. Apparecida Moriama trabalhava como taquígrafa no Legislativo em 1965, quando ela e o então secretário-geral da Casa, Wlademiro Camargo Mariano, lideraram o movimento de dotar o município desse importante símbolo oficial, que hoje está presente em todos os espaços públicos.

Uma história de amor também pode ter nascido em meio às reuniões e discussões de criação da bandeira e do brasão de Apucarana, que acabaram sendo oficializados em 1968. Na época, os dois eram apenas colegas de trabalho, mas acabariam se casando em 1985.



Dona Cida, como é carinhosamente chamada pelos familiares e amigos, lembra que o então colega de trabalho e futuro marido percebeu a ausência desse importante símbolo municipal e decidiu iniciar uma mobilização para resolver essa carência. Ela foi seu braço direito na elaboração dos trâmites legais e também nos estudos heráldicos para a elaboração do brasão. Em 1963, a Câmara chegou a aprovar a criação desse símbolo, mas essa norma não foi colocada em prática e os detalhes heráldicos foram renovados no projeto de 1968.

“Quando a gente estava aqui em 1965, Apucarana não tinha nada. Então, a gente imaginou que a cidade precisava ter o seu brasão e a sua bandeira. Sem esses símbolos, a cidade não é cidade”, lembra Cida, que trabalhou na Câmara entre agosto de 1965 e julho de 1997. Natural de Getulina (SP), ela é lembrada até hoje com carinho por antigos funcionários e ex-vereadores.

O marido Wlademiro Camargo Mariano veio de São Paulo para Apucarana em 1964 e também tem um papel importante na história da Câmara. Em 1967, ele foi convidado pelo então presidente Argemiro Pires Furiatti para organizar a secretaria do Legislativo e, em 1971, elaborou a estrutura administrativa da Câmara.

O sobrenome “Camargo Mariano” não é uma simples coincidência. Ele era pai do músico Cesar Camargo Mariano, fruto do primeiro casamento. Cesar Camargo Mariano foi marido da cantora Elis Regina, que visitou o pai em Apucarana em pelo menos duas oportunidades.

Cida lembra que ajudou na montagem da lei e também na divulgação da bandeira e do brasão. A confecção ficou a cargo de profissionais habilitados na técnica de heráldica, que consiste na descrição e criação de brasões. Os heraldistas Reinaldo Costa e Arcinoé Antonio Peixoto de Faria assinam o estudo de Apucarana.

Aprovado em 3 de julho de 1968, o projeto de lei nº 28/1968 criando esses dois símbolos foi assinado pelos então vereadores Humberto Ribeiro de Queiroz e Waldesir Pagani. Este último, inclusive, fez questão de constar no texto um voto de aplausos à equipe que, anonimamente, fez todo o trabalho de pesquisa, liderados por Apparecida Moriama e Wlademir Camargo Mariano, com apoio de outros funcionários do Legislativo.

Os servidores também receberam a primeira bandeira juntamente com os vereadores e participaram do seu hasteamento oficial no plenário da Câmara, o primeiro lugar onde foi exposta oficialmente. Em 1969, Apparecida Moriama e Wlademir Camargo Mariano receberam o Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias na Câmara por conta dessa iniciativa, que ficou para a história de Apucarana. “É um motivo de orgulho. Eu, que sou nikkei, e não era conhecida”, completa Cida, a mãe da bandeira apucaranense.

Saiba mais

Bandeira Municipal

fonte: Reprodução

A Bandeira Municipal de Apucarana segue a tradição heráldica portuguesa. Assim, é esquartelada em cruz, evocando o espírito cristão.

O brasão representa o governo municipal, enquanto o retângulo amarelo a própria cidade. A cor amarela é símbolo de riquezas, glórias e esplendor.

Já as faixas que partem dessa figura geométrica, dividindo a bandeira em quartéis, nas cores alternadas azul e vermelho, simbolizam a irradiação de poderes municipais a todos quadrantes do território.

O azul é símbolo de justiça, nobreza, perseverança, zelo e lealdade, caraterísticas que devem ser exercidas pelos poderes municipais. O vermelho simboliza intrepidez e coragem, qualidades herdadas dos desbravadores.

Os quartéis brancos representam as propriedades rurais. A cor branca é símbolo do progresso, do trabalho, paz, amizade e pureza.

brasão

fonte: Reprodução

O brasão é representado por um escudo clássico flamengo-ibérico, que evoca os colonizadores portugueses. É encimado pela coroa mural de oito torres de argente, das quais cinco são visíveis em perspectiva no desenho, representando a sede da Comarca.

O metal jaude (ouro) é símbolo heráldico da glória. O terrado ondeado verde representa a Serra de Apucarana, enquanto a estrela de cinco pontas vermelha a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A catedral, no espaço azul, trata da fé cristã do povo.

Os ramos de café se referem às lavouras, que eram a base da economia local na época. A cor vermelha, onde aparece o nome Apucarana, faz referência aos pioneiros e moradores da cidade. Os anos 1943 e 1944 representam as datas de fundação e emancipação, respectivamente.

Por Fernando Klein

