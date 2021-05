Aposentada apucaranense morre vítima da Covid-19

Continua após publicidade

Apucarana registra nesta quarta-feira (19), mais uma morte por Covid-19. A aposentada Ivanira Pereira Pardim de 66 anos não resistiu às complicações da doença.

Conforme familiares, ela estava internada há 10 dias. Ivanira trabalhou por muitos anos em uma lotérica no centro de Apucarana, era muito conhecida pela alegria e simpatia.

A aposentada deixa irmã, irmão, sobrinhas, sobrinhos e muitos amigos. O sepultamento acontece às 10h desta quinta-feira (20), no Cemitério Cristo Rei.

A covid-19 provocou as mortes do padeiro Fernando Augusto de Lima de 29 anos, da moradora do Núcleo João Paulo Luciana Sita de Moraes, de 41 anos e do diácono José Carlos Nascimento de 51 anos, que geraram grande comoção nas redes sociais nesta quarta.