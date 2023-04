Após vitória sobre o Flamengo, Maringá FC enfrenta o Apucarana Sports

Da Redação

Zagueiro Xavier durante treinamento do Apucarana Sports

Em preparação para a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2023, o Apucarana Sports fará um amistoso desafiador contra o Maringá FC, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e que ganhou destaque na mídia nacional após a histórica vitória sobre o Flamengo, por 2 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

De acordo com a assessoria do clube, o amistoso está marcado para a próxima quinta-feira (20), às 15 horas, no Centro de Treinamento do Maringá.



Sob o comando de Rafael Andrade, o Apucarana Sports faz mais um jogo-treino de olho na estreia na Segundona, que acontece fora de casa, no dia 30 de abril, contra o PSTC, em Alvorada do Sul, no norte do Paraná.

"O trabalho está sendo executado de acordo com nosso planejamento, o que vale é o desempenho e não o resultado. A gente vem acompanhando a evolução da equipe, algumas dificuldades vão surgindo para que a gente possa corrigir para que no dia 30 possamos estar preparados para fazer uma grande competição", comentou o Rafael Andrade.

Assim como o time de Apucarana, o clube maringaense fará o amistoso visando a preparação para a temporada. A Série D tem início em maio e o Maringá estreia contra XV de Piracicaba no dia 6. Contudo, antes ainda terá a missão difícil, apesar da vantagem, de enfrentar o Flamengo no Maracanã, no próximo dia 26.

