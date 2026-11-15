Após violar tornozeleira, mulher condenada por tráfico é recapturada pela Rocam em Apucarana

Suspeita de 33 anos foi reconhecida por policiais durante patrulhamento na madrugada deste domingo (15). Ela deve cumprir mais de dois anos de pena

Uma mulher de 33 anos, considerada foragida da Justiça, foi presa pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (15) no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A detenção ocorreu por volta da meia-noite e quarenta, após a suspeita ser reconhecida por uma equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) durante um patrulhamento preventivo.

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De acordo com a PM, a equipe trafegava pela Rua José Ciappina, uma região já conhecida pelo intenso fluxo de usuários e comercialização de drogas, quando avistou três pessoas em atitude suspeita. Durante a aproximação para a abordagem, os policiais identificaram a mulher e confirmaram, via sistema, a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela.

O documento judicial havia sido expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana em decorrência de uma regressão cautelar. A medida foi tomada após a mulher descumprir as condições de sua monitoração eletrônica. Ela cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas e ainda possui um saldo remanescente de condenação de dois anos, oito meses e quatorze dias.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o trio. Como os outros dois abordados não possuíam pendências com a Justiça, eles foram liberados no próprio local. A mulher recebeu voz de prisão, foi cientificada de seus direitos e colaborou pacificamente com a ação policial, o que dispensou a necessidade do uso de algemas. Ela foi conduzida e entregue à Cadeia Pública de Apucarana, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.