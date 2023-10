Após vencer câncer, apucaranense 'Manu Maravilha' visita pacientes

Equipe médica do hospital com os 'super-heróis'

Depois de vencer um câncer raro no braço, a apucaranense Manoela Noel, de 7 anos, não deixou de frequentar os hospitais. Não só pelos acompanhamentos médicos, que ainda acontecerão por mais 4 anos, mas também para, assim como faz seu pai há mais de 2 anos, visitar e presentar com brinquedos as crianças que ainda enfrentam problemas de saúde e estão em unidades hospitalares. Veja o vídeo abaixo

A boa ação já é realizada pelo pai Evandro Noel, que, quando não atua como gerente de vendas, se torna o "Homem-Aranha do Bem". Quando ele começou, desde que a filha iniciou o tratamento contra a doença, era o único "herói". Mas nesta última quinta-feira (12), ganhou o reforço de mais quatro integrantes para o esquadrão: os amigos Everaldo Sossani, que faz o Batman, João Coelho, que interpreta o Flash, e a filha Manoela, que ganhou a alcunha de "Manu Maravilha".

A pequena Mulher Maravilha visitou neste feriado mais de 100 crianças no Hospital do Câncer, de Londrina, e na Santa Casa e Pronto Atendimento Infantil, de Arapongas. "Foi a primeira vez que ela foi comigo. Como era Dia das Crianças, ela pediu para mim para me acompanhar. Agora, também com o Flash e o Batman, tenho uma equipe para ir junto comigo nas visitas", contou Evandro, que também conta com a parceria da esposa, Fernanda Noel.

Depois de ver a filha lutando contra o câncer durante um ano e dois meses, o idealizador do projeto afirma que a felicidade é grande em vê-la com saúde e querendo ajudar outras crianças. "Para mim é um orgulho, minha filha ajudar outras pessoas bem no Dia das Criança para mim foi uma honra, eu tenho que agradecer a Deus, o hospital e todas as pessoas que nos ajudaram na parte da oração", disse Evandro.





