Após vandalismo, abastecimento de água é normalizado em distrito

Um dia após ato criminoso que destruiu o sistema elétrico que alimenta o poço artesiano no Distrito de Correia de Freitas, todo o sistema foi refeito. Com isso, a água voltou a ser bombeada até a caixa de água e o abastecimento está restabelecido deste as 15 horas desta quinta-feira (28/09).

O prefeito Junior da Femac lembra que a força-tarefa para refazer o sistema foi coordenada pela Superintendência de Iluminação Pública, contando ainda com a participação da Copel e de uma empresa terceirizada que faz a manutenção dos poços artesianos sob responsabilidade do Município.

-LEIA MAIS: Distrito de Correia de Freitas sofre com falta de água após vandalismo

“Assim que ficamos sabendo da ação criminosa seguida de vandalismo, determinamos providências imediatas para garantir o abastecimento de água no Correia de Freitas”, reitera Junior da Femac, lembrando que o Município responde pela manutenção de poços artesianos, através da empresa terceirizada, em diversas comunidades rurais.

O superintendente municipal de Iluminação Pública, engenheiro eletricista Lafayete Luz, afirma que a Prefeitura colocou um novo poste padrão e a Copel providenciou o transformador e o medidor de energia, enquanto a empresa terceirizada colocou um novo painel de comando na casa de máquinas. “Diversos outros serviços complementares também foram executados, como a colocação de nova fiação. Fizemos um esforço muito grande, inclusive trabalhando à noite para garantir que não houvesse transtornos maiores para a comunidade”, reforça Lafayete.

Na madrugada de segunda-feira, uma ação criminosa resultou no furto do transformador, de toda a fiação e do painel de comando, além de uma série de atos de vandalismo. A Prefeitura, além de coordenar a força-tarefa para a recuperação, registrou um Boletim de Ocorrência e solicitou providências das autoridades policiais para identificar e punir os autores.

