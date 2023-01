Após tentativa de furto, ladrões são detidos com pés de maconha

Da Redação

No local, a PM encontrou 9 pés de maconha que eram cultivados e também o produto do furto

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, na tarde desta segunda-feira, 02, no Jardim Catuaí, pela tentativa de furto de um veículo. Durante a prisão, a PM localizou 9 pés de maconha com um dos abordados.

De acordo com o boletim de ocorrências, a PM foi acionada por uma vítima de furto que informou que seu veículo, um Ford Ka, apresentou problemas mecânicos e teve que deixá-lo na rua um pouco antes de sua residência. Enquanto isso, bandidos tentaram arrombar o veículo na tentativa de cometer furto. Ele voltou até o local e constatou que o carro estava arrombado, que o macaco havia sido levado e que o painel de seu veículo se encontrava todo quebrado, possivelmente na tentativa de realizar a ligação direta com o intuito de furtar o veículo.

Em diligências, um rapaz de 19 anos foi abordado e afirmou ter participado do crime, informando onde havia deixado o macaco furtado e também, quem seriam os outros autores do furto. Ele indicou o local onde os comparsas estariam e os dois foram localizados e abordados, sendo um homem de 20 anos e um adolescente de 17 anos. No local, a PM encontrou 9 pés de maconha que eram cultivados e também o produto do furto.

Todos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

