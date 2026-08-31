Após tempestade, Apucarana volta a entrar em alerta para temporais e ventos de até 54 km/h nesta segunda

Dois dias após o forte temporal que provocou quedas de árvores e destelhamentos em Apucarana, o município volta a entrar em alerta para a possibilidade de novas tempestades nesta segunda-feira (31). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta 98% de probabilidade de chuva ao longo do dia, com acumulado estimado em 14,5 milímetros e rajadas de vento que podem alcançar 54 km/h.

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A instabilidade deve se manifestar em diferentes momentos. A manhã começou com ventos do quadrante nordeste a cerca de 14 km/h e precipitação leve de 1,5 mm. As pancadas de chuva devem se intensificar no fim da tarde, por volta das 16h, quando são esperados cerca de 3 mm, com retorno de instabilidades durante a noite. Os termômetros variam entre 17°C e 29°C, com o pico de calor registrado no período da tarde.

Segundo o Simepar, a condição meteorológica é impulsionada pelo avanço de uma frente fria no Sul do Brasil somado ao fortalecimento de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai. Esse cenário eleva os índices de instabilidade em todo o estado, favorecendo descargas elétricas e ventos fortes. Na região Norte do Paraná, o calor acumulado potencializa a formação de tempestades severas, sobretudo a partir do período da tarde.

A previsão para os próximos dias indica uma mudança gradual nos termômetros. A tendência é de declínio nas temperaturas até a quinta-feira (3), quando Apucarana deve registrar máxima de 25°C e mínima de 12°C. Diante do cenário de novas pancadas e ventos intensos, a recomendação é que os moradores permaneçam atentos, com atenção redobrada nas áreas afetadas pelos estragos do fim de semana.

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