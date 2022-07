Após série de roubos, moradores do Belvedere reivindicam segurança

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em menos de 20 dias, foram registrados pela Polícia Militar (PM) quatro assaltos violentos

Após série de roubos, moradores do Loteamento Belvedere, localizado em Apucarana, reivindicam mais segurança no local. Em menos de 20 dias, foram registrados pela Polícia Militar (PM) quatro assaltos violentos à famílias que vivem na região.

continua após publicidade .

Entre as vítimas está o apucaranense Flávio Santos e a esposa Rosimeiry Signolfi. Eles estavam em casa na noite de 20 de junho e foram surpreendidos por quatro homens, sendo que um deles estava com uma arma de fogo.

"Foi muito violento. Quatro homens arrombaram a porta, roubaram objetos, levaram nosso carro e ainda bateram no meu marido. Por isso, nesta terça-feira (11), o Flávio vai até a prefeitura e até o 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) reivindicar melhorias na segurança de nosso bairro e mostrar o quanto estamos vulneráveis", explica.

continua após publicidade .

Rosimeiry acredita que os assaltantes que entraram em sua casa são os mesmos que roubaram as outras três residências vizinhas. "É a mesma quantidade de pessoas, o mesmo formato e a violência é a mesma. Quase certeza que são os mesmos autores. A diferença é de uma rua para outra", reforça.

Conforme a Polícia Militar (PM), de Apucarana, a equipe está reforçando o policiamento, enviando mais equipes para o bairro e para as proximidades.

"Contamos também com a colaboração da comunidade, através de denúncias, que podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp (43) 99608-9469 ou em caso de emergência pelo telefone 190, ou aplicativo para celular 190 PR", explica Gabriella Picanço Xavier, assessora de comunicação da PM.

continua após publicidade .

De acordo com Gabriella, todas as denúncias recebidas serão analisadas e podem auxiliar diretamente na resolução destes crimes. "Estamos nos empenhando para prestar o melhor serviço à comunidade", complementa.

Relembre alguns dos casos

Na noite de 20 de junho, um casal e três crianças foram surpreendidos por um grupo de seis assaltantes na noite desta segunda-feira (20), no Loteamento Belvedere, em Apucarana. A família foi trancada no quarto da casa durante a ação dos ladrões.

continua após publicidade .

Segundo o relato das vítimas, por volta das 21 horas, seis homens pularam o muro da frente e arrombaram a porta da casa com chutes. Um dos homens estava armado com um revólver.

Um homem acionou a Polícia Militar (PM), após seu neto ser alvo de assaltantes na noite de 2 de julho, no Loteamento Belvedere, em Apucarana. Conforme o avô da vítima, cerca de cinco homens deram voz de roubo ao seu neto e sua família no portão da chácara onde moram, trancaram todos no banheiro e levaram dois carros, um Fiat Toro e um Jeep Renegade.

continua após publicidade .

No dia 7 de julho, a Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta para atender a uma família que teve a residência invadida e roubada na Rua José Rodrigues de Almeida, no Loteamento Belvedere, em Apucarana.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima estava na residência com o filho, quando chegaram dois homens, um armado de revólver e anunciaram o roubo pedindo sobre um colar de ouro que a vítima estava usando.

Um morador do Loteamento Belvedere, em Apucarana, estava dormindo na madrugada de 9 de julho, quando foi surpreendido por três homens, sendo que um deles estava armado com pistola. Os ladrões levaram uma quantia em dinheiro, além da chave do carro e um celular.

Ele contou à Polícia Militar (PM), que os bandidos o amarraram junto de seu filho, e começaram a revirar a casa à procura de uma possível arma de fogo e de dinheiro.

Siga o TNOnline no Google News