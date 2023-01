Após ser vista por clientes furtando loja, mulher é presa em Apucarana

Da Redação

A polícia recuperou os objetos e encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial

A Polícia Militar (PM) prendeu uma mulher, de 40 anos, após ela furtar uma loja na tarde desta sexta-feira (27), na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana, no norte do Paraná.

De acordo com o Soldado Fred, clientes do estabelecimento informaram sobre o crime. "Foi informado por clientes que ela teria efetuado um furto, eles verificaram nas câmeras de segurança e saíram atrás da autora. Acabaram encontrando a equipe policial, próximo à Praça Interventor Manoel Ribas e a equipe encontrou ela e a encaminhou para a delegacia", contou.

Os objetos levados da loja, entre roupas e maquiagens, foram jogados pela mulher em uma lixeira, também na área central da cidade. A polícia recuperou e encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial.

