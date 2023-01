Após ser fechado por carreta, motorista bate em árvore em Apucarana

Da Redação

O motorista e o passageiro de um carro modelo Gol sofreram um grande susto. Após ser fechado por uma carreta, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. O acidente aconteceu na BR-369 próximo do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) de Apucarana, no final da tarde desta quinta-feira (26)

Os Bombeiros foram chamados, porém, os homens, de 31 e 46 anos, recusaram encaminhamento médico. Os dois são moradores de Jandaia do Sul e trabalham em Apucarana.

"Depois de um dia todo de trabalho, estávamos voltando pra casa e uma carreta saiu da pista, fechou a gente, o sol atrapalhou também e batemos na árvore. O motorista teve um sangramento no nariz, mas ficou bem. Um susto", disse Edmilson de Souza 46 anos, passageiro do carro.

