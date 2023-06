Após ser confundido com amante, "fretista" fica ferido em Apucarana

Uma confusão nada corriqueira foi registrada na Vila Nova, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (19). Por volta das 19h04, um "fretista" acabou ferido e quase foi agredido com uma barra de ferro após ser confundido com um amante.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o trabalhador havia sido contratado para fazer a mudança de uma mulher que estava se separando do companheiro. Durante a prestação de serviço, o homem apareceu e se irritou ao ver o fretista. Ele achava que a ex-mulher estaria tendo um caso.

O ex-companheiro da mulher partiu para cima do trabalhador, mas não conseguiu machucá-lo. No entanto, foi até o carro pegar uma barra de ferro na intenção de bater na vítima. Quando o rapaz que fazia o frete foi tentar impedir o suspeito de pegar o objeto, acabou machucando a mão na porta do carro. O trabalhador desistiu da mudança e foi embora do local.

Durante a confusão, o ex-companheiro também xingou a ex-mulher e então fugiu do local antes que a polícia chegasse.

Ao atender a ocorrência, a PM esperou que o fretista voltasse com o caminhão e terminasse o transporte da mudança em segurança. O novo endereço que a mulher irá morar não é do conhecimento do ex-companheiro. As vítimas foram orientadas.

