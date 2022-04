Após ser atropelado, felino é recolhido em Apucarana

Da Redação

O corpo de um felino em extinção foi encontrado neste domingo de manhã (4), após ser atropelado nas proximidades do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), localizado na BR-369, em Apucarana.

O animal foi identificado pelo biólogo Felippe Repórter Selvagem como um Jaguarundi ou gato-mourisco. Ele foi recolhido e analisado pelo profissional. "Trata-se de um macho, de cinco quilos, de 1 metro e 7 de comprimento, 30 cm de altura e 40 cm de cauda", explica o biólogo em post no seu Instagram.

O gato-mourisco ou jaguarundi são os nomes populares do Puma Yagouaroundi. O animal habitava originalmente a América do Norte, Central e do Sul, desde o sul do Texas, nos Estados Unidos, até o sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Ele é um carnívoro e vive em habitats mais abertos e tem hábitos diurnos.

O jaguarundi também é chamado eirá, gato-mourisco, gato-preto, gato-do-mato-vermelho e maracajá-preto.