Após ser agredida, mulher deixa namorado a pé no motel e chama a PM

Uma mulher foi agredida e injuriada pelo namorado enquanto o casal estava em um motel, em Apucarana, na noite deste domingo. Ela foi embora do local com seu veículo, deixou o rapaz a pé no local e acionou a Polícia Militar (PM).

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe foi acionada pela mulher, que informava que seu namorado a teria agredido. Ela relatou que foi ao motel com seu namorado, por volta das 17h, e que lá ele acabou ficando agressivo, batendo em sua cabeça e a empurrando, resultando em uma lesão no cotovelo. Ele também proferiu palavras de baixo calão e acabou injuriando a moça, a chamando de preta.

Ela disse aos policiais ainda que resolveu sair do local com seu veículo e deixou o rapaz no motel. Por volta das 18h45 ele chegou a pé, na frente da casa dela, onde ele havia deixado sua motocicleta, e acabou por proferir ameaças novamente, dizendo que iria matá-la, inclusive sua mãe e seu filho. Em seguida, ele foi embora.

Os policiais realizaram buscas nas imediações no intuito de localiza-lo, mas ele não foi encontrado. A vítima foi orientada.

