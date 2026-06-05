Após salvar homem de trem, influencer inicia campanha de doações em Apucarana







Após salvar o morador João Daczuk, de 55 anos, de ser atropelado por um trem em Apucarana, a influenciadora digital e professora Karla Gama França, de 33 anos, decidiu realizar uma campanha de arrecadação de recursos para ajudá-lo a melhorar as suas condições de vida. Os dois voltaram a se encontrar na manhã desta sexta-feira (05). Reveja o vídeo aqui

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O caso ocorreu na passagem de nível da Rua Hermes da Fonseca, no Jardim Trabalhista, na tarde de quarta-feira (03). João Daczuk atravessava pelo local com um andador quando se enroscou nos trilhos na hora em que um trem passava pelo local e caiu. Karla passava de carro com a filha, desceu do veículo e conseguiu arrastar o homem a tempo. Um outro motorista também ajudou no salvamento.



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A influenciadora visitou a residência onde João vive com a mãe, Maria Daczuk, de 77 anos. Ao constatar a vulnerabilidade social da família, Karla decidiu pedir doações para ajudar a família. "Eu vim aqui me reencontrar com ele depois do acontecido e, ao chegar, conheci a mãe e vi que era uma família muito humilde", afirma.

A casa onde moram é simples e o homem, que tem dificuldades de fala e mobilidade, necessita de cuidados constantes. A influenciadora destacou que o objetivo é angariar diferentes tipos de recursos para garantir mais qualidade de vida à família.





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Karla com João Daczuk e mãe dele, Maria, em Apucarana - Foto: Lis Kato Karla com João Daczuk e mãe dele, Maria, em Apucarana - Foto: Lis Kato

"As pessoas podem doar em dinheiro ou itens, porque eles precisam dessa ajuda. O seu João também precisa de uma assistência médica", explicou a professora. Ela criou uma vaquinha virtual (clique aqui) e também afirmou que as pessoas podem procurá-la pelas redes sociais. "Espero que assim como o vídeo do salvamento viralizou, esse pedido de ajuda também viralize", disse.

Ao TNOnline, João disse que o momento em que caiu nos trilhos ainda está vivo na sua memória. "Eu tropecei e caí, e o trem já estava vindo", recorda. "Eu pensei que ia perder a vida. Foi um susto", complementou, afirmando que a influenciadora foi "um anjo" que o salvou.

Dona Maria, que soube do quase atropelamento apenas algumas horas depois, relembrou o pânico ao receber a notícia. "Eu fiquei muito assustada, desesperada", disse a idosa.

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O gesto de Karla chamou atenção porque ela sofre de siderodromofobia — um medo paralisante de trens — desde que era criança. O vídeo do salvamento gerou repercussão nacional, com a apucaranense participando do programa Encontro, com Patrícia Poeta, na Rede Globo.

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"Provavelmente era Deus mesmo que deu aquela força, que me colocou ali na linha do trem", refletiu a influenciadora. Chamada de heroína, ela afirma que quer continuar ajudando o seu João."Não queria ganhar esse título dessa forma, mas estou muito feliz por ter salvo a vida desse homem", concluiu.