Após roubo na região, ladrão é preso ao bater carro em Apucarana

O suspeito bateu o carro da vítima e a arma usada no crime foi apreendida

Um homem que invadiu uma casa em Jandaia do Sul e roubou um casal foi preso após perseguição policial e acidente em Apucarana, na noite deste domingo (31). O suspeito bateu o carro da vítima e a arma usada no crime foi apreendida.

O assalto aconteceu por volta das 21h30 na Rua Projetada em Jandaia do Sul. Dois ladrões invadiram a casa e renderam o casal que estava no quarto. Os assaltantes exigiam dinheiro, porém, nenhum valor foi encontrado na residência, então os criminosos fugiram com os veículos Fiat Strada e Fiat Siena. Um tiro chegou a ser disparado. Ninguém ficou ferido.

Os ladrões fugiram sentido Apucarana. A PM encontrou o carro Siena roubado trafegando na Avenida Governador Roberto da Silveira, a polícia tentou realizar uma abordagem, porém, o condutor fugiu em alta velocidade, não respeitando preferenciais, nem os semáforos, depois acessou a rodovia.

Após 8 Km de perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu um poste na Rua Zumira no Distrito da Vila Reis, provocando grandes danos e a Copel precisou ser chamada.

O condutor do Siena não ficou ferido e ele confessou ter participado do roubo em Jandaia do Sul. Dentro do carro os policiais encontraram uma pistola carregada com nove munições. O outro carro, Strada ainda não foi encontrado, o ladrão que fugiu com o veículo ainda não foi preso.

