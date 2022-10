Após roubo, homem acorda pelado perto da Represa Schimdt, em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 44 anos, que informou à Polícia Militar (PM), de Apucarana, ter sido vítima de roubo na madrugada desta sexta-feira (14), foi encontrado pelado nas proximidades da barragem da Represa do Schimdt, sentido Parque da Raposa, na manhã deste sábado (15). Conforme informações da PM, a ação criminosa ocorreu no semáforo da Loja Havan, em Arapongas, onde o carro da vítima, um Hyundai HB20 prata, foi encontrado capotado.

A vítima disse que discutiu com a esposa e saiu de casa para evitar brigas, e que quando estava no semáforo na entrada de Arapongas, foi cercado por três motociclistas, sendo que um deles estava com uma arma de fogo.

Segundo a vítima, os três homens entraram no carro, solicitaram um PIX e o retiraram do banco de motorista, além de desferir socos e golpes na cabeça, e um dar um mata leão, que o fez desmaiar. A vítima ainda disse que acordou no começo da manhã deste sábado, por volta das 6h30, no meio do mato e estava sem roupas, apenas com os tênis, nas proximidades da barragem da Represa do Schimdt, sentido Parque da Raposa, e conseguiu pedir socorro.

Conforme o boletim, o homem chamou o vigia que trabalha na Estação de Tratamento da Sanepar e ligou para a PM. Ainda de acordo com a vítima, os bandidos levaram sua carteira com CPF, RG, CNH, Título de Eleitor, cartões de crédito, vale-transporte, R$ 300 em dinheiro, e um celular da marca Samsung.

A equipe da PM, a vítima e seus familiares foram até o local do acidente. Chegando no endereço, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estava no local. Os policiais informaram à PRF que o dono do veículo tinha sofrido um roubo. O carro foi guinchado e encaminhado para o pátio da PRF. A vítima foi orientada pelas equipes.

