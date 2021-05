Após roubo de celular, três são presos pela Polícia Militar

Continua após publicidade

Três homens foram presos pela PM de Apucarana no final da noite desta segunda-feira (24), após dois deles terem cometido roubo contra uma mulher nas proximidades da rodoviária da cidade. A vítima encontrou os policiais fazendo rondas pela região e relatou que foi abordada pela dupla e teve o aparelho celular tomado após fazerem menção de estar armados.

Segundo ela, chegou a ser empurrada por um dos ladrões quando pegaram seu celular e saíram a pé do local.

Ela foi orientada pela equipe enquanto outra viatura encontrou dois suspeitos na região norte. Eles tentaram se esconder mas as características repassadas pela mulher conferiam com a ocorrência e ambos confessaram o crime.

No entanto, tentaram justificar que são usuários de entorpecentes e tinham trocado o aparelho em uma 'biqueira', numa casa no centro da cidade. Eles foram presos e no endereço citado, a PM identificou o terceiro envolvido que confirmou ter vendido quatro pedras de crack em troca do aparelho da vítima que estava com ele.

Os policias ainda encontraram outras 32 pedras da droga na residência e os três foram presos encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências.