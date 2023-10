Após roubo de carro em Apucarana, PM prende três suspeitos

Um carro Toyota Yaris foi roubado em Apucarana na noite de quinta-feira, (12), no Jardim Laranjeiras, em Apucarana, no norte do Paraná, e já foi recuperado pela Polícia Militar (PM). A equipe prendeu três suspeitos de 18, 22 e 29 anos após o roubo.

A polícia recebeu uma denúncia de que quatro homens armados em um Fiat Uno branco teriam invadido uma casa. Assim, a PM foi para o endereço. O morador da residência informou que quatro bandidos roubaram o veículo dele, um Toyota Yaris, além de dois televisores, um videogame, quatro relógios, dinheiro e outros objetos.

A vítima informou que o carro tinha rastreador. Então, a PM foi até uma região de mata próxima ao Lago do Schmidt e localizou o veículo.

No momento em que a equipe flagrou um Uno saindo em alta velocidade, a PM perseguiu os suspeitos e os abordou próximo do Jardim Marissol. Conforme a PM, o condutor estava com sinais de embriaguez e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O suspeito estava com R$695, mesmo valor levado no roubo à residência.

O homem informou que emprestou o carro; no entanto, não repassou outros detalhes. Diante dos fatos, todos foram presos e encaminhados até a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

