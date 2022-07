Após roubo de caminhonete em Apucarana, PM prende ladrões

Da Redação

A caminhonete Ford Ranger que foi roubada em Apucarana, na manhã desta sexta-feira (22), já foi recuperada pela Polícia Militar (PM). O veículo estava em uma casa no Jardim América. Cinco pessoas foram presas, quatro homens e uma mulher. Na residência, o Setor de Inteligência, ainda encontrou objetos que seriam furtados.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia. Em breve mais informações

O crime:

Um roubo a mão armada foi registrado na manhã desta sexta-feira (22) na Rua São Mateus, Conjunto Dom Romeu, em Apucarana. Uma caminhonete modelo Ford Ranger foi levada.

De acordo com o relato da vítima, pai e filho estariam no portão da residência, quando um rapaz moreno, usando calça jeans, blusa cinza, com touca na cabeça, chegou com um revólver em mãos e deu voz de assalto.

A ação foi rápida. Ele pediu para o proprietário desbloquear o veículo, entrou na caminhonete e fugiu sentido ao Jardim Alvorada. A Polícia Militar foi acionada.

A caminhonete Ford Ranger é de cor branca, com estribo preto, com pneus altos, placas OAH2G10. Segundo a vítima, o veículo é utilizado para trabalhar.





