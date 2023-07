Após roubo, Apucarana orienta sobre identificação de agentes; entenda

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, divulga nota de orientando sobre a atuação das equipes dos agentes de endemias durante as visitas domiciliares. A medida de alerta se deve a ocorrência de um caso de roubo em residência na área central por pessoa que se identificava servidor da saúde que precisava passar veneno com bomba costal dentro da casa.

De acordo com o coordenador de endemias da AMS, Mauro Aguiar, o veneno contra o mosquito da dengue é aplicado na rua e eventualmente no quintal, mas nunca dentro das casas. “Os agentes de endemias que fazem inspeção de rotina nas residências devem estar de colete com símbolo do município de Apucarana e apresentar o crachá de identificação. Eles olham os quintais às vezes precisam entrar nas residências”, informa Aguiar.

Mauro Aguiar acrescenta que os agentes que passam veneno com bomba costal trabalham totalmente paramentados usando calça e camisa brancas, máscara, luvas. Não entram nas residências e devem estar com o carro oficial de Autarquia Municipal da Saúde.

“Se tiverem alguma dúvida ligar em qualquer situação envolvendo a atuação dos agentes de endemias liguem para Divisão de Endemias, no número 3308-1426”, orienta Mauro Aguiar

