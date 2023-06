Após revitalização da Catedral, praça Rui Barbosa receberá melhorias

Em reunião com o bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira, o prefeito Júnior da Femac informou nesta quinta-feira (29) que a prefeitura planeja executar melhorias na Praça Rui Barbosa.

Além de intervenções visando a manutenção da segurança e acessibilidade dos usuários, as obras - que ainda estão em fase de definição pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan) – têm caráter complementar à revitalização da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. “A catedral, com sua história e arquitetura, é um orgulho de Apucarana. A Diocese está finalizando uma grande reforma, que está deixando o templo ainda mais belo e, muito em breve, a prefeitura também irá promover intervenções importantes no entorno, visando complementar as melhorias executadas pela Igreja”, confirmou o prefeito Júnior da Femac.

Acompanhado do padre Marcos Bertanha, Dom Carlos salientou que igreja e município são entes indissociáveis. “A Igreja atua em Apucarana desde a década de 1930, ou seja, antes mesmo de sua emancipação enquanto município. Sempre com uma relação harmônica e de parceria e, diante desta confirmação, agradeço ao prefeito”, disse o bispo da Diocese de Apucarana. As obras de reforma da catedral – em fase final – tiveram início em setembro do ano passado, em um investimento na ordem de R$ 2 milhões.

Durante a agenda, que também contou com a participação do diretor-presidente do Idepplan, Ivan da Silva, o prefeito Júnior da Femac convidou os religiosos para a inauguração do Espaço Cultural Cine Teatro Fênix, que acontece nesta sábado (01), a partir das 15h30.

