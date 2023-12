Após reunião com empresários, Copel anuncia R$ 13 mi para Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Copel vai investir R$ 13 milhões para reforçar e expandir a rede de distribuição de energia que atende Apucarana, importante polo industrial, comercial e de serviços do Norte do Paraná. Os recursos serão investidos estruturas dos sistemas de fornecimento em média e baixa tensão. Já no curto prazo, até 15 de janeiro, a Copel vai realizar uma série de ações de manutenção.

O presidente da Copel, Daniel Slaviero, e o diretor Comercial, de Regulação e de Gestão da Copel Distribuição, Hemerson Pedroso, apresentaram os investimentos nesta segunda (04), em reunião com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que é deputado federal licenciado e foi prefeito de Apucarana, além do vice-prefeito da cidade, Paulo Vital, gestores municipais, empresários e representantes da Associação Comercial e Industrial local (ACIA).

“Ouvimos as demandas de todos os setores comerciais, industriais e de serviços do município e vamos mapear tudo o que será necessário para atender aos pedidos. Essa região é muito importante no setor produtivo e por isso temos urgência nessa demanda”, afirmou o presidente da Copel.

A Copel concluiu recentemente uma inspeção na rede de energia da cidade. E, como ação imediata, vai realizar, até 15 de janeiro, uma série de procedimentos, dentre eles a troca de 365 equipamentos de rede e a instalação de 30 novos religadores automáticos.

Em paralelo, a Copel vai investir R$ 13 milhões em melhorias e expansão da rede de energia, além da construção de redes pelo Programa Paraná Trifásico. Somente de melhorias e expansão serão R$ 5 milhões. Já para o Paraná Trifásico, são mais R$ 8 milhões em investimentos. A cidade já tem 57 quilômetros de novas linhas trifásicas e outros 58 km estão sendo construídos.

“É importante o poder público dialogar com a empresa tão importante como a Copel, que recebeu os empresários que, na verdade, são o consumidor final. Hoje tivemos boas resoluções aqui, e várias ações que podem ser feitas pela companhia foram identificadas”, afirmou Beto Preto.

Já o empresário e diretor da ACIA, Wanderlei Faganello. Disse que “a reunião foi muito proveitosa, pois todos os representados da ACIA foram ouvidos pelo presidente da Copel e os apontamentos emergenciais vão ser encaminhados para soluções imediatas, de curto e de longo prazo”.

