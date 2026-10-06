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APUCARANA

Após reportagem do TNOnline, Copel religa luz de casa às escuras há 16 dias: "Vou soltar rojão"

Serviço na região do Jardim Trabalhista, em Apucarana, foi realizado depois de publicação de reportagem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Logo após a publicação de uma reportagem pelo TNOnline denunciando o drama de uma família de Apucarana que estava há 16 dias sem energia elétrica, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) enviou uma equipe ao local para restabelecer o serviço nesta terça-feira (4). A residência, localizada no Loteamento Central/Jardim Trabalhista, estava no escuro desde o forte temporal do dia 21 de setembro, quando uma árvore caiu e destruiu o padrão de luz do imóvel.

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-LEIA MAIS: Moradora está há 16 dias sem luz após temporal em Apucarana

A solução do problema trouxe alívio aos cinco moradores do terreno. O pintor autônomo Ezequiel Alves Ferreira, de 55 anos, acompanhou o trabalho da equipe técnica e celebrou o fim da longa espera. "Dá vontade mesmo é de estourar rojão, ver que a rotina vai voltar ao normal, ou pelo menos tentar voltar ao normal, que depois dessa aí, qualquer trovoada que dá a gente já se esconde debaixo da mesa", relatou. Veja acima


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Após reportagem do TNOnline, Copel religa luz de casa às escuras há 16 dias:
Autorpintor autônomo Ezequiel Alves Ferreira, de 55 anos - Foto: Gaby Campos/TNOnline


Os transtornos vivenciados ao longo de mais de duas semanas foram intensos. Ferreira explica que o ponto mais crítico da falta de energia foi a dificuldade de cuidar de uma idosa de 96 anos que vive no local e precisou ser retirada de casa temporariamente. "Tem uma senhora aqui de 96 anos. Tem que se locomover à noite, tomar banho na água fria, teve que ir para a casa dos outros. Foi perdido um monte de coisa também no freezer", lamenta.

O pintor conta que a família realizava cobranças diárias à concessionária de energia. "A cada 24 horas foi feito acionamento. Mas a Copel também não é só a gente, tem muita gente. Então a gente até pede desculpa, porque isso aí foi apavoramento muito da gente por causa da senhora que mora com a gente", ponderou o autônomo, apesar da demora de 16 dias exceder o limite razoável.

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Além da fiação, o temporal causou prejuízos estruturais graves à propriedade. "Teve a árvore, padrão de luz, telhado da casa tudo destruído, móveis estragados. Tudo. Mas graças a Deus para a gente é só a energia. Deus dá força a gente trabalha, corre atrás, e vamos à luta", concluiu Ferreira.


Após reportagem do TNOnline, Copel religa luz de casa às escuras há 16 dias:
AutorFoto: Gaby Campos/TNOnline

O caso

A situação da família ganhou visibilidade na manhã desta terça-feira (06), quando o TNOnline noticiouo o caso. A moradora Isabele Alves, de 24 anos, relatou à reportagem que os próprios moradores já haviam arcado com os custos e reparado o padrão de energia, necessitando apenas que a Copel fizesse a religação dos fios.

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Além da perda de alimentos e do drama com a idosa, a falta de luz também vinha prejudicando o futuro acadêmico de Isabele, que não conseguia estudar e trabalhar no seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Segundo ela, a árvore de grande porte que causou toda a destruição durante o temporal já era alvo de um processo judicial para remoção há meses.

O que diz a Copel

"A Copel informa que o poste de entrada de energia do imóvel da cliente do Jardim Trabalhista, citada pela reportagem, foi danificado durante o evento climático severo que atingiu Apucarana.

Como essa estrutura é de responsabilidade do proprietário do imóvel, o cliente foi orientado a providenciar a substituição do poste para que a energia pudesse ser restabelecida com segurança. Com a estrutura regularizada, a Copel realizou o religamento da unidade na tarde desta terça-feira (6)."

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