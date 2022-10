Após reclamações, construtora promete melhorias no Fariz Gebrim

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após reclamação dos moradores do Residencial Fariz Gebrim, localizado na zona sul de Apucarana, para a construção de um muro de arrimo para conter uma erosão que ameaça algumas casas do bairro, a Construtora Expansão, empresa que finalizou as casas do residencial, informou ao TNOnline que vai providenciar melhorias.

continua após publicidade .

De acordo com a construtora, o muro de arrimo será construído no início de novembro, inicialmente em dois terrenos, localizados na Rua Delegado Idelberto Lagana na quadra 17. A informação é do diretor da construtora, Alexandre Guimarães Nicolau.

O diretor explicou que a empresa assumiu o empreendimento com a obra 65% já executada e, portanto, não foi responsável pelo problema, mas se sensibiliza com a situação dos moradores. “Quando nossa empresa assumiu, o trabalho de terraplanagem, os patamares já estavam prontos, entramos para finalizar a obra. As casas estavam prontas na parte de alvenaria, realizamos as pinturas, colocação de janelas e portas os últimos detalhes”, disse Alexandre.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Com medo de desmoronamento, moradores do Fariz Gebrim pedem ajuda

Segundo o diretor, apenas duas casas da quadra 17 precisam de intervenção para que a erosão não continue avançando. “Vamos fazer o muro de arrimo, apesar de não ser nossa responsabilidade”, observa Alexandre.

O residencial Fariz Gebrim foi construído com recursos do Governo Federal, pelo extinto programa Minha Casa, Minha Vida e após vários problemas, atrasos e troca de construtora, foi finalizado pela Construtora Expansão, de Maringá. As casas foram entregues às famílias selecionadas no início de setembro.

continua após publicidade .

Segundo o diretor, a resolução do problema será negociada também junto à Prefeitura. “A ideia é fazer um trabalho em conjunto, nós enquanto construtora, a prefeitura e os moradores. Nós faríamos o muro de arrimo nessas duas casas, que é o mais caro", afirma, acrescentando que vai pedir ao município apoio caminhões de terra e grama para recompor as áreas. "Mas ainda não tem nada confirmado, precisamos ainda conversar com a prefeitura e os moradores. Somente o muro de arrimo que nós faremos por enquanto”, finalizou.

Siga o TNOnline no Google News