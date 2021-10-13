Após recesso, Agência de Apucarana reabre nesta quarta (13)

Após recesso, a Agência do Trabalhador de Apucarana retoma os atendimentos nesta quarta-feira (13). O local oferta 508 vagas de emprego nesta quarta-feira, que estarão disponíveis na quarta. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.
Veja:
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|PINTOR DE MÓVEIS
|1
|ALMOXARIFE
|2
|ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|1
|ANALISTA FISCAL (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|ANALISTA DE MARKETING DIGITAL (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|ANALISTA DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|3
|APONTADOR DE PRODUÇÃO (EM CIANORTE)
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)
|3
|ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (FOTOGRAFIAS)
|1
|ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR DE CABELEIREIRO
|1
|AUXILIAR ODONTOLÓGICA
|1
|DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|ATENDENTE DE TELEMARKETING
|4
|ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (LOJA DE MOTOPEÇAS) (CNH B)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR COMERCIAL DE TUTOR
|1
|AUXILIAR COMERCIAL EXTERNO
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ÁREA FISCAL) (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / RECEBIMENTO (ÓLEOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DE ABATE)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (RECEPÇÃO DE ANIMAIS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS P/ BONÉS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (FERRAMENTAS ELÉTRICAS) (CNH AB)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÃO)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)
|1
|AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL (EMPRESA DE TECNOLOGIA)
|1
|AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (EM CIANORTE)
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO (ALARMES) (CNH AB)
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|1
|CAMAREIRA
|1
|CASEIRO (CASAL)
|1
|COBRADOR EXTERNO (PLANOS ODONTOLÓGICOS) (CNH A)
|1
|COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)
|1
|COLADOR (ESTOFADOS) (EM ARAPONGAS)
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)
|1
|DIARISTA
|2
|ELETRICISTA (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|1
|ELETRICISTA DE VEÍCULOS
|1
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|1
|EMBALADOR DE MOLAS
|1
|EMBALADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)
|1
|ENCANADOR PREDIAL (EM ITAPEMA)
|2
|ENSACADOR (VAGA P/ PCD)
|1
|ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)
|1
|ESTAGIÁRIO(A) (EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO)
|1
|ESTAGIÁRIO (EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
|1
|ESTAGIÁRIO (EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)
|1
|ESTETICISTA
|1
|ENTREGADOR (CASA DE CARNES) (CNH A)
|1
|ESTOQUISTA
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|2
|FATURISTA
|1
|FISCAL DE PISO
|1
|INSPETOR / ANALISTA DE QUALIDADE
|1
|ASSISTENTE DE QUALIDADE
|1
|LÍDER DE SETOR (EM FRIGORÍFICO)
|1
|MARCENEIRO
|3
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|4
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|3
|MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|3
|MECÂNICO DE ÔNIBUS
|1
|MECÂNICO AUTOMOTIVO (SUSPENSÃO)
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|MODELISTA DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR DE ESTOFADOS
|1
|MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)
|7
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)
|5
|MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (CNH C)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (RODOVIÁRIO) (CNH D, E)
|3
|AGENTE DE REGISTROS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) (HOTEL FAZENDA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|2
|OPERADOR DE AGLUTINADOS DE PLÁSTICOS
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)
|1
|OPERADORA DE CAIXA (AUTO CENTER) (CNH B)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)
|1
|OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (EM CIANORTE)
|5
|OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)
|2
|OPERADOR DE MÁQUINAS (AVIAMENTOS)
|1
|OPERADOR(A) DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|1
|PINTOR DE VEÍCULOS
|1
|POLIDOR DE VEÍCULOS
|1
|PORTEIRO (EM INDÚSTRIA)
|1
|PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)
|1
|RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA DE ESTÉTICA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)
|1
|SERRALHEIRO
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|2
|SOLDADOR (EM CIANORTE)
|1
|SOLDADOR (INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|2
|SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
|1
|TAPECEIRO DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)
|1
|TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI
|2
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)
|1
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)
|1
|TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)
|2
|TRABALHADOR RURAL
|1
|ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|TELEFONISTA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|2
|TORNEIRO MECÂNICO (EM METALÚRGICA)
|1
|TRATORISTA (CNH E)
|1
|VETERINÁRIO(A)
|1
|VISTORIADOR DE ALARMES (CNH AB)
|1
|ZELADOR(A)
|2
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)
|10
|CARPINTEIRO
|20
|PEDREIRO
|5
|SERVENTE DE PEDREIRO
|21
|VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)
|Quantidade
|DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)
|10
|OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)
|10
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE DE LANCHONETE (CAFETERIA)
|1
|ATENDENTE DE PASTELARIA
|1
|ATENDENTE / BALCONISTA DE PADARIA
|1
|ATENDENTE EM RESTAURANTE
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|9
|AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALIMENTOS)
|1
|BALCONISTA DE LANCHONETE
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|3
|CONFEITEIRA
|2
|COZINHEIRO(A) (SHOPPING)
|1
|COZINHEIRA
|1
|GARÇOM / GARÇONETE
|5
|MANIPULADORA DE FRIOS
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|2
|CONFEITEIRO(A)
|1
|EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|11
|OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)
|2
|REPOSITOR (SUPERMERCADO)
|6
|SUPERVISOR DE CAIXA
|1
|VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)
|2
|ZELADORA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|2
|ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES
|1
|ATENDENTE COMERCIAL
|3
|AUXILIAR DE VENDAS
|1
|CONSULTORA DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)
|1
|CONSULTOR(A) DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (CNH B)
|1
|VENDEDOR DE ACESSÓRIOS (VEÍCULOS)
|1
|COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS
|1
|PROMOTOR(A) DE VENDAS
|1
|REFILIADOR DE CLIENTES
|1
|OPERADOR(A) DE TELEVENDAS
|1
|VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE JEANS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|2
|VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PAPELARIA E INFORMÁTICA)
|2
|VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS INFANTIS)
|1
|VENDEDORA INTERNA (PLANOS DE SAÚDE)
|4
|VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)
|4
|VENDEDOR(A) DE SERVIÇOS (TECNOLOGIA)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)
|1
|VENDEDOR(A) (CURSOS DE GRADUAÇÃO)
|1
|VENDEDOR(A) (BONÉS)
|1
|VENDEDOR(A) (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|3
|VENDEDOR (ORÇAMENTISTA) (FERRAMENTAS ELÉTRICAS)
|1
|VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)
|2
|VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)
|3
|VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)
|1
|VAGAS EM HOSPITAL
|Quantidade
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|ELETRICISTA
|1
|ENFERMEIRO(A)
|1
|ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)
|1
|TÉCNICO DE ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|1
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|12
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)
|3
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BERMUDAS)
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE IMPRESSÃO
|4
|AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|6
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LUVAS DE COURO)
|1
|CORTADOR (BONÉS)
|1
|CORTADOR (BALANCIM)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|20
|COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO
|1
|COSTUREIRA DE ESTOFADOS
|3
|COSTUREIRA DE JEANS
|1
|DUBLADOR DE SERIGRAFIA
|1
|ENCARREGADA DE COSTURA
|1
|ETIQUETADOR (JEANS)
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|4
|IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR
|1
|LAVADOR DE TELAS SILK
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|5
|OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)
|1
|PASSADEIRA (JEANS)
|1
|REVISOR(A) DE CAMISETAS
|1
|RISCADOR DE ROUPAS
|1