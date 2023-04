Após queda de muro, moradores de prédio denunciam obra de hospital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As obras do Hospital de Apucarana estão tirando o sono de moradores do prédio prédio Hishino Hirose. Localizado na Rua Munhoz da Rocha, o residencial com 10 apartamentos e duas salas comerciais, fica na divisa da obra. Com a movimentação do terreno, parte do muro da garagem desabou e rachaduras colocam em risco a central de gás do prédio.

continua após publicidade .

Segundo a administradora responsável pelo condomínio, os problemas na estrutura do prédio começaram a aparecer no início do mês de abril, com o surgimento de rachaduras. “Com última chuva, no dia 19, desabou o fundo do muro da garagem e as trincas aumentaram”, afirma o proprietário da administradora Robson de Abreu Paulino.

Ele destaca que a central de gás do prédio está bem próxima do processo erosivo. “Está escorado por um monte de terra e na próxima chuva pode cair”, afirma.

continua após publicidade .

Segundo ele, a administradora fez duas notificações à empresa responsável pela obra, a Termale Engenharia Ltda, e à Defesa Civil da Prefeitura de Apucarana, órgão com poder de fiscalizar a obra, - uma quando surgiram as rachaduras e outra imediatamente após a queda do muro. “Acionei o protocolo na prefeitura informando a rachadura, um segundo protocolo pedindo verificação do muro que caiu e solicitei a apresentação laudo cautelar impacto vizinhança”, comenta.

- LEIA MAIS: Empresa de Curitiba vence licitação do Hospital de Apucarana

“No momento não estamos preocupados com a reparação do dano, mas queremos providências de contenção de problema para evitar mais estragos”, afirma, acrescentando que o caso foi levado ao Ministério Público.

continua após publicidade .

Na manhã desta sexta-feira (28), a Defesa Civil de Apucarana, acompanhada do setor de vistoria do Corpo de Bombeiros e de engenheiros da Secretaria de Obras, fez uma visita ao local.

Em nota, a Secretaria de Obras, informa que o muro não tinha fundação e aguarda o condomínio apresentar laudo técnico da central de gás. A secretaria afirma ainda que determinou a implantação de uma "cortina de estacas" de concreto no local, com custos dob responsabilidade do município. Porém o serviço atrasou, devido ao mau tempo. “Todo o histórico de atendimento e acompanhamento do problema foi apresentado hoje (sexta-feira) ao Ministério Público.

O comandante da Guarda Civil Municipal e chefe da Desa Civil, Reinaldo Andrade, informou que após a vistoria, nesta sexta, além de mudar a central de gás de lugar, a estrutura do aterro da obra será reforçada. "Todo processo será acompanhado pela Defesa Civil e secretária de obras do município, e as melhorias já começaram a ser feitas ainda nesta sexta", garante.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Câmara de Apucarana aprova nome de novo hospital

A reportagem entrou em contato com a Termale Engenharia Ltda e aguarda posicionamento sobre o caso. Veja:

null - Vídeo por: tnonline

OBRAS

A obra do Hospital Municipal foi iniciada e janeiro deste ano e envolve reforma do prédio que era ocupado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e construção de novas estruturas. A área construída será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de reforma e 1.445,98 m² de ampliação. O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, 12 ambulatórios e um refeitório para os funcionários e envolve um investimento de R$18.6 milhões.

Siga o TNOnline no Google News