Após quase cinco horas, incêndio em estamparia é controlado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Após quase cinco horas, o incêndio que destruiu uma estamparia em Apucarana foi controlado. O fogo começou na madrugada desta segunda-feira (31).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o telhado cedeu, porém, as paredes e a laje de alvenaria do prédio não ficaram comprometidos.

A empresa tem cerca de 50 funcionários que se revezam em turnos. O proprietário estava muito abalado e preferiu não falar com a imprensa. Ele confirmou ao comandante do Corpo de Bombeiros de Apucarana, que usará uma máquina bobcat para retirar e remover o que restou do fogo.

Foram cinco guarnições de bombeiros que utilizaram mais de 25 mil litros de água para o combate às chamas e trabalho de rescaldo.

O incêndio acordou moradores na vizinhança e chamou a atenção nesta madrugada em Apucarana.

Segundo testemunhas, foi possível ouvir os estalos e estouros dentro da empresa e não conseguiram dormir após às 4h da manhã por medo e pelo susto da força das chamas.

Assista a entrevista com o oficial dos bombeiros, Tenente Marks que coordenou as equipes no trabalho, além de um vizinho que achou que o fogo era na casa dele, pelo barulho.

tnonline