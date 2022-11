Após protestos do feriado, manifestantes seguem em frente ao 30º BIMEC

Da Redação

Após Apucarana registrar uma das maiores manifestações do Paraná no feriado de 02 de novembro, com milhares de participantes, em frente ao 30° BIMEC, na BR 376, alguns manifestantes seguem no local na manhã desta quinta-feira, 03. Segundo os participantes, os protestos ocorrem contra o resultado das urnas nas eleições presidenciais para segundo turno, ocorridas no último dia 30 de outubro. (Veja no vídeo abaixo):

Os manifestantes continuam às margens da rodovia, com bandeiras e faixas estendidas, mas não há bloqueios na via. Também não há mais presença de viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual. Veja:

A manhã desta quinta-feira (3) começou com o número de manifestações em rodovias no Paraná reduzido. De acordo com uma atualização às 7h, da Polícia Militar do Paraná (PMPR), cerca de 18 rodovias estaduais estão com bloqueios parciais. Já em estradas federais, a única interdição acontece na BR-376, em Tijucas do Sul. O tráfego está bloqueado no local devido a manifestações na BR-101, em Santa Catarina. Em Apucarana, não há pontos de bloqueio.

Manifestações do feriado

Nesta quarta-feira, um grande número de manifestantes de Apucarana, Arapongas e outras cidades do norte do Paraná, se concentraram no local. Uma grande fila se formou pela rodovia. Moradores de Arapongas, Jandaia do Sul, Califórnia, Marilândia do Sul, São Pedro do Ivaí e de outras localidades, participaram do protesto contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Bandeiras do Brasil, faixas com frases como "intervenção federal" e "resistência civil", pessoas vestindo camisas da Seleção Brasileira ou apenas nas cores verde e amarelo marcaram o cenário da mobilização.

