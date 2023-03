Após protesto da equipe feminina, Apucarana Futsal se manifesta

Da Redação

Apucarana Futsal joga a Série Prata do Campeonato Paranaense

Após a grande repercussão do protesto feito pelas jogadoras da Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA), que tiveram que desistir de competir a Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal alegando falta de apoio financeiro, o presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli, se manifestou em defesa da equipe masculina.

De acordo com Danylo, que assumiu a presidência do clube em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Apucarana jamais ajudou seu time financeiramente e, em contraponto, apoiou a AFFA através de meio de transporte e espaço para mando dos jogos. “A prefeitura cobra uma taxa do masculino, como cobra de outras instituições, para usarmos o Ginásio Lagoão. Do feminino não foi cobrado. A prefeitura fornece ônibus e o ginásio. Nunca deram dinheiro para o masculino”, comenta o presidente.

Segundo ele, o aporte recebido pelo Apucarana Futsal vem apenas do poder privado. “Nós precisamos correr atrás de todos eles [patrocínios], fomos em mais de 40 empresas e tomamos mais de 30 nãos. Foi feito sukiyaki, rifa, foi feito o que tem que ser feito. Não estamos esbanjando dinheiro, perdemos um patrocínio forte esse ano, mês a mês corremos atrás para viabilizar o projeto”, ressalta Danylo.

Ainda conforme Danylo, o Apucarana Futsal conseguiu a aprovação junto à lei de incentivo ao esporte, em que receberão um auxílio do governo federal. A equipe feminina fez parte do Apucarana Futsal em 2021, mas em 2022 os times se separaram e então foi criada a AFFA.

O Apucarana Futsal joga atualmente na Série Prata do Campeonato Paranaense. No último sábado (4), a equipe estreou fora de casa contra o Santa Helena e foi derrotada pelo placar de 5 a 3. O time busca novamente o acesso à Série Ouro do estadual.

Veja a nota oficial divulgada pelo Apucarana Futsal:

"A Associação Apucarana Futebol de Salão/Futsal vem, por esta nota de esclarecimento, manifestar sua solidariedade à AFFA, a qual conseguiu o acesso à ouro, mas por falta de patrocínios não conseguiu prosseguir com o projeto, neste ano.

Ainda, necessário elucidar alguns pontos que vêm sendo levantados de forma leviana e sem conhecimento de alguns, quais sejam:

1. O Apucarana Futsal masculino não recebe qualquer valor em espécie da Prefeitura Municipal de Apucarana.

1.1. Inclusive, não cabe à Prefeitura promover patrocínio de entidade desportiva, sob pena de desrespeito à Lei, cabendo a esta oferecer o que já oferece a todas as modalidades desportivas, independente de gênero, conforme elucidado nos pontos seguintes.

2. O Apucarana Futsal masculino, para utilizar os ginásios municipais, efetua pagamento de taxa anual, a qual o futsal feminino foi isentado do pagamento pela prefeitura.

3. O Apucarana Futsal masculino, bem como outras modalidades, inclusive o Futsal feminino percebe do Poder Público Municipal apoio no transporte.

3.1. Durante o ano de 2022 tem-se ciência de que por meio de aprovação junto ao conselho municipal foi pago valor para componente do Futsal Feminino Apucaranense, o que nunca aconteceu junto ao masculino.

4. O Apucarana Futsal masculino viabilizou, por meio de Lei Federal de incentivo ao esporte, aprovação de projeto junto ao Ministério do Esporte, tendo preenchido os requisitos da Lei.

5. O Apucarana Futsal masculino está ciente da dificuldade para conseguir patrocínios, posto que em 2023 perdeu a cooperativa Sicoob que era patrocinador master.

6. O Apucarana Futsal masculino buscou em várias empresas e recebeu uma resposta negativa para patrocínios, posto que isto se trata de opção que a empresa pode ou não fazer, detendo todas estas o respeito desta associação.

6.1. O Apucarana Futsal masculino recebeu respostas negativas por vários anos para que hoje algumas empresas pudessem mudar sua resposta.

7. Os amistosos realizados juntos aos times do Cascavel e Corinthians se deram para viabilizar o andamento do projeto, sem qualquer apoio financeiro do Poder Público.

8. Em vários jogos do time de Futsal Feminino Apucaranense os jogadores e diretores se fizeram presentes para prestar seu apoio e torcida.

9. Até o presente momento não houve a procura de qualquer integrante da AFFA junto ao AAFS (time masculino).

10. Por se tratarem de associações distintas, constituídas por diretorias diferentes, CNPJ diferente, bem como estatuto diferente, não há como ser feita qualquer ingerência do AAFS à AFFA.

Mais uma vez, manifesta-se o pesar pela pausa do projeto da AFFA, o qual tem a nossa solidariedade".

