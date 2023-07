Após pneu estourar, moto atinge veículo em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motociclista de 34 anos ficou ferido após bater contra um veículo na Rua Frankó, no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (19). O acidente foi atendido por uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana exonera servidor preso por estupro de vulnerável; entenda

O homem, que conduzia uma Honda CRX 160 Bros, sofreu uma luxação no ombro e foi encaminhado pela ambulância do Siate para melhor avaliação no Hospital da Providência.

continua após publicidade

Segundo apurou o TNOnline no local, o pneu da moto estourou e o motociclista perdeu o controle, vindo a bater na traseira de um Ford Fusion que seguia no mesmo sentido. O condutor do carro não sofreu ferimentos.

OUTRO ACIDENTE NO HORÁRIO

O acidente no Bairro da Igrejinha ocorreu praticamente ao mesmo tempo de outra colisão envolvendo um motociclista no cruzamento das ruas Erasto Gaertner e Lapa, na esquina da Prefeitura de Apucarana. Nesta colisão, um jovem de 19 anos foi atendido também pelos bombeiros com suspeita de fratura no quadril.

Siga o TNOnline no Google News