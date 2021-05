Após perseguição, PM recupera veículo furtado de empresa

Continua após publicidade

Em patrulhamento nesta terça-feira (11), a Polícia Militar de Apucarana recuperou uma van furtada na última segunda (10), em um estabelecimento comercial no Parque Industrial Norte, junto de uma Fiat Strada, que ainda não foi encontrada, e outros diversos objetos.

Durante a operação, conforme o boletim da PM, a equipe viu o veículo Fiat/Ducato Cargo trafegando pela Rua Nagib Daher e constatou que a van era produto do furto registrado. Ao tentar abordar o motorista com sinais sonoros e luminosos, o condutor não obedeceu a ordem e fugiu por diversas ruas da área central, dando início ao acompanhamento tático.

Conforme a PM, o veículo trafegou por diversas ruas do Centro, além de locais como Jaboti, Vila São Carlos, Residencial Interlagos, Contorno Sul de Apucarana, Contorno Norte de Apucarana, Bairro Orlando Bacarin, Vila Regina, Jardim Gramado, Núcleo Habitacional João Paulo. No momento em que o motorista passou pela Rua Rio dos Índios, esquina com a Rua Rio dos Patos, reduziu a velocidade do veículo, desembarcando o passageiro e seguiu pela mata.

De acordo com o relatório, o motorista arremessou o veículo em um declive e posteriormente fugiu sentido mata, sendo acompanhado por um dos policiais, que não conseguiu localizá-lo. Após buscas, a PM não conseguiu encontra nenhum dos envolvidos e o veículo foi devolvido ao dono da empresa que foi alvo do criminosos, mas antes foi encaminhado para a 17ª SDP para os procedimentos da Autoridade Policial.