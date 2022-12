Após perseguição, PM apreende Fiorino que seria utilizada em furto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O menor foi apreendido e o veículo foi guinchado e encaminhado para a delegacia

Um menor de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta quinta-feira, 01, depois de uma perseguição a um veículo Fiorino, que iniciou na região central e terminou no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. Outro homem que também estava no carro conseguiu fugir.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe policial estava em patrulhamento pela Rua Firman Neto, quando viu o veículo Fiat Fiorino na Avenida Minas Gerais. Ao tentar realizar a abordagem, através de sinais sonoros (sirene) e luminosos (giroflex), o carro acelerou pela via, sentido ao Parque Industrial Norte.

- LEIA MAIS: Motociclista que morreu em acidente no contorno era morador do Pirapó

continua após publicidade .

O veículo em fuga passou por diversas ruas, cruzando todas as preferenciais, quando no cruzamento da Rua Santo Agostinho com a Rua São Lucas, o motorista perdeu o controle e bateu contra o muro de uma residência.

Após a colisão, os suspeitos fugiram correndo, mas um deles foi alcançado, sendo identificado como o adolescente de 16 anos. O outro indivíduo conseguiu fugir. O menor informou que a dupla teria realizado o furto do veículo próximo à Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, e que iriam utilizar para realizar um furto em uma empresa de bonés.

O menor foi apreendido e o veículo foi guinchado e encaminhado para a delegacia de Apucarana para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News