Após perseguição e luta corporal, homem é preso pela GCM em Apucarana

Um homem, de idade não divulgada, foi preso no início da noite desta terça-feira (12) por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, no Norte do Paraná, após descumprir uma medida protetiva ao tentar se aproximar da ex-companheira. Ele ficou preso por aproximadamente cinco meses, e deixou a cadeia em julho deste ano. Desde então, o sujeito já desobedeceu a medida protetiva que a vítima tem contra ele sete vezes.

Devido a isso, a mulher foi instruída a procurar a 17ª Subdivisão Policial para fazer uma nova denúncia. Ela saiu do trabalho por volta das 17h15 e iria até a delegacia de Polícia Civil acompanhada de uma agente da GCM, em um carro descaracterizado da corporação. A guarda civil notou que o infrator estava tentando seguir a ex-companheira para monitorá-la. A agente então aguardou para pegá-lo em flagrante.

Após ver que o homem passou de carro três vezes em frente à casa da vítima, solicitou a presença de viaturas da GCM para detê-lo. O indivíduo empreendeu fuga em alta velocidade no momento em que avistou os agentes. Inclusive, segundo a corporação, ele trafegou em alta velocidade próximo a instituições educacionais, levando risco a pedestres e outros usuários do trânsito.

A perseguição ocorreu em vários pontos da cidade. Ela só chegou ao fim por volta das 18h30, quando o fugitivo acessou uma estrada na região norte da cidade, próximo à Facnopar. A via não tinha saída. O suspeito tentou fugir a pé, mas foi contido pelos guardas. Eles utilizaram a arma de choque para pará-lo, mas, mesmo eletrocutado, o infrator entrou em luta corporal para tentar fugir.

A GCM teve que algemá-lo para controlar a situação. O homem foi levado para a delegacia e está à disposição da Justiça. Conforme as autoridades, além da quebra da medida, o infrator responderá por direção perigosa, desobediência e resistência.

