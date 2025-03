Após perseguição até Apucarana, GM recupera moto furtada em Arapongas

continua após publicidade

Uma motocicleta furtada em Arapongas (PR) foi recuperada pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas nesta terça-feira (25) após uma perseguição que terminou em Apucarana. O veículo foi localizado dentro de uma residência, mas o suspeito não foi encontrado.

“Nessa tarde, tivemos a informação de uma motocicleta furtada em Arapongas. O proprietário nos avisou e as equipes intensificaram o patrulhamento, localizando o veículo próximo ao distrito de Aricanduva. Durante o acompanhamento, a moto entrou em Apucarana, onde nossa viatura teve um pequeno contato com outro veículo, o que acabou atrasando a abordagem”, explicou o inspetor Fechio, da GM de Arapongas.

Segundo a GM, o proprietário informou a localização exata da moto por meio de um rastreador. “Chegamos ao endereço e constatamos que a motocicleta estava no quintal de uma residência, sem ninguém no local. Fizemos a checagem e encaminhamos o veículo para a delegacia de polícia civil”, relatou Fechio.

O suspeito conseguiu fugir e não foi localizado, mas a GM segue com as buscas. “Tivemos um atraso no acompanhamento, mas conseguimos imagens do local onde a moto estava estacionada e repassamos as características do indivíduo para as equipes”, afirmou o inspetor.

O veículo foi levado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP) e, posteriormente, será entregue ao proprietário. “O mais importante é que conseguimos recuperar o bem, o dono ficou bastante feliz e a moto não sofreu danos”, finalizou Fechio.

