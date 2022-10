Após perder irmã, professora de Apucarana encabeça campanha

Da Redação

Há pouco mais de um ano, a professora de artes Roberta Britto, de Apucarana, recebeu a notícia de que sua única irmã havia morrido por conta de complicações causadas por um câncer de mama. A também professora, Renata Eslaine Britto Teixeira, faleceu aos 31 anos, após lutar contra a doença.

"Idealizei o projeto junto de outros professores que trabalham comigo. Nosso objetivo é arrecadar lenços para pacientes de Apucarana que lutam contra o câncer e por conta do tratamento, perdem o cabelo. O projeto começou após perder minha irmã para o câncer. Transformei a minha dor em um gesto de solidariedade e empatia por essas diversas mulheres que passam por isso", observa.

As doações dos lenços podem ser feitas diretamente na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Apucarana, e também podem ser feitas diretamente com Roberta. "A gente combina outras formas de arrecadação. Tenho certeza que a Renata ficaria muito feliz, já que ela também abraçou essa causa e me sinto no dever de dar continuidade no trabalho que ela iniciou", complementa.

Roberta também faz questão de reforçar a questão da prevenção e do autocuidado. "Perdi minha irmã e melhor amiga para essa doença. Não desejo essa dor para ninguém. Por isso, faço questão de levar informações para as pessoas e incentivar o auto cuidado", afirma.

