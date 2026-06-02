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Após perder direito ao semiaberto, homem é localizado pelo serviço de inteligência e preso em Apucarana

Detido perdeu o benefício concedido pela Justiça e retornou ao sistema prisional após diligências investigativas na região

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 17:35:14 Editado em 02.06.2026, 17:40:24
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Após perder direito ao semiaberto, homem é localizado pelo serviço de inteligência e preso em Apucarana
Autor 17ª Subdivisão Policial, em Apucarana - Foto: Arquivo TNOnline

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, prendeu na manhã desta segunda-feira (2) um homem de 33 anos no bairro Vila Apucaraninha. A detenção ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca, motivado pela suspensão cautelar do regime semiaberto que havia sido concedido ao sentenciado, determinando o seu imediato recolhimento ao sistema prisional.

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A captura foi viabilizada por um trabalho investigativo conduzido por agentes do Setor de Inteligência da corporação. Após o levantamento de informações e diversas diligências, os policiais identificaram o possível paradeiro do procurado e montaram uma operação de monitoramento na área. O indivíduo foi localizado em frente a uma residência e abordado pela equipe, que deu ciência sobre a existência da ordem judicial em seu desfavor.

Após o cumprimento do mandado, o detido foi encaminhado à Delegacia de Apucarana para a realização dos procedimentos de polícia judiciária. Na sequência, ele foi transferido para o Departamento de Polícia Penal (Deppen), onde permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforçou que as ações do Setor de Inteligência na localização de foragidos são essenciais para assegurar o cumprimento da lei, contribuindo de forma direta para a efetividade da Justiça e para a segurança da população local.

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