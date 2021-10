Após paralisação devido à Covid, Copa Cidade Alta é retomada

Da Redação

Após a paralisação em março de 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a 12ª edição da Copa Cidade Alta de Futebol Suíço foi retomada neste último sábado (16), em Apucarana, com 11 partidas pela Categoria Livre.

O torneio, que conta com 22 equipes de Apucarana, Arapongas e Califórnia, é dividido em dois grupos. Os resultado da primeira rodada do Grupo A foram: American Burguer/Esquadra Uniformes 04 x 03 Balagil; Apuca Bonés 01 x 08 Disc Caçambas; Multividros 10 x 01 Atlético Pirapó; União Esporte Clube 02 x 04 Acesso Livre/Só Marmitas; Atlético Cidade Alta 00 x 01 Supermercado Califórnia/Liberal Papelaria; e Leve Limp/Amigos Do Silvano 03 x 02 Time Do Japa/Cantinho da Bola.

No Grupo B, os confrontos terminaram assim: O time do Jpg/Mercado Trindade 03 x 03 Expresso Paloma/Lanc. Lagoa; Etikgil 06 x 03 Padaria Lider/Leve Limp; Bar do Negão/Monique Atacados 03 x 00 Marymil FC; Real City 03 x 06 Serralheria Caldeira; e New Star FC 01 x 03 Novo Operário.

A segunda rodada acontece neste próximo sábado (23), com jogos marcados às 14h30 e 16h.