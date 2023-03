Após morte de bebê em Apucarana, família cobra respostas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mãe, de 21 anos, que estava grávida de 39 semanas, perdeu a filha que estava para nascer neste domingo (26)

Uma mãe, de 21 anos, que estava grávida de 39 semanas, perdeu a filha que estava para nascer neste domingo (26), em Apucarana, no norte do Paraná. A data prevista para o parto, segundo a família, era dia 23 de março e estava marcado para acontecer no Hospital da Providência Materno Infantil.

continua após publicidade .

De acordo com a tia de Keissiane Raiana Souza, a apucaranense Cristiane Silva, após três encaminhamentos médicos adiando a data da cesariana, a sobrinha recebeu a notícia de que o bebê não tinha batimentos cardíacos.

"No sábado à noite fomos até o hospital. Foi feito o exame cardiotocografia e estava tudo normal com a Aurora Lis. Porém, a médica de plantão disse que não ia fazer o parto, pois estava muito corrido e pediu para que a gente voltasse na manhã do dia seguinte. No domingo cedinho fomos até lá e quando ela foi passar novamente pelo cardiotoco, o exame apontou que não havia mais batimentos cardíacos do bebê", continua a tia de Keissiane.

continua após publicidade .

Conforme a tia, Keissiane teve uma gravidez de alto risco por conta do diabetes gestacional e problema na tireoide, que surgiram durante a gestação. "A equipe disse que não iria realizar a cesária por falta de vaga nos leitos do hospital. Estava tudo bem no sábado e se tivessem feito o parto neste dia, a Aurora estava aqui com a gente", acrescenta Cristiane.

A equipe do TNOnline entrou em contato com a assessoria do Hospital da Providência Materno Infantil. e aguarda o retorno.

Siga o TNOnline no Google News