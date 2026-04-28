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RECUPERAÇÃO

Após mobilizar corrente de orações, adolescente recebe alta da UTI em Apucarana

Nicolly Andrade estava internada no Hospital da Providência após o agravamento de uma intervenção cirúrgica

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 15:15:03 Editado em 28.04.2026, 15:19:07
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Após mobilizar corrente de orações, adolescente recebe alta da UTI em Apucarana
Autor A adolescente recebeu alta nesta terça-feira (28) - Foto: Reprodução

A adolescente Nicolly Andrade, de 14 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência, em Apucarana, nesta terça-feira (28), e foi transferida para um quarto na enfermaria. A jovem estava internada em estado grave há 15 dias devido a um quadro de pancreatite, uma complicação desencadeada após uma cirurgia de vesícula realizada no mês passado. Com o quadro clínico e os exames estabilizados, a adolescente agora segue em recuperação na unidade de internação convencional.

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O caso da adolescente mobilizou familiares, amigos e moradores de toda a região. No dia 19 de abril, uma corrente de oração em frente ao hospital reuniu dezenas de pessoas. A irmã de Nicolly, Miriam Caroline de Andrade, celebrou a melhora após semanas de angústia. “Depois de 15 dias na UTI, dias difíceis, onde ela não estava apresentando melhoras, hoje, pela graça de Deus, ela recebeu alta e pôde vir para o quarto. Ela finalmente se encontra bem, com os exames estáveis”, relatou. Sobre o ato de apoio, Miriam destacou a união da comunidade: “Se juntaram a nós pessoas de outras religiões. Foi um ato de fé, todos juntos acreditando no Deus todo-poderoso para fazer milagres”.

O pai da adolescente, Reinaldo Andrade — que é guarda civil municipal e pastor da Assembleia de Deus da Vila Nova —, também comemorou a evolução no estado clínico da filha e agradeceu a mobilização, que atraiu até moradores de cidades vizinhas, como Londrina. “Nossa menina está de alta da UTI e mais perto de ir para casa. Muito obrigado pelas orações de todos; a nossa união está surtindo efeitos”, afirmou. Aliviado com a melhora, ele projeta os próximos passos: “Eu acredito muito no poder e na unção de Deus. O quadro dela hoje é muito bom mesmo. Agora é continuar orando para que ela tenha alta do hospital e possa ir para casa”, concluiu.

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