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COLISÃO

Após manhã marcada por acidentes na BR-376, nova colisão deixa feridos em Apucarana

Acidente mobilizou Samu, Siate e Polícia Militar na Avenida Curitiba, que ficou congestionada

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 12:19:44 Editado em 21.05.2026, 12:19:40
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Após manhã marcada por acidentes na BR-376, nova colisão deixa feridos em Apucarana
Autor Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Depois de uma manhã marcada por dois acidentes em sequência na BR-376, Apucarana voltou a registrar mais uma colisão no trânsito nesta quinta-feira (21). Desta vez, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua Clóvis da Fonseca com a Avenida Curitiba, na região central da cidade.

- LEIA MAIS: Dois acidentes mobilizam equipes de resgate na BR-376 em Apucarana

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Pela manhã, duas ocorrências mobilizaram equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros nas proximidades da entrada do Núcleo Habitacional Adriano Correia, na BR-376.

No acidente registrado no Centro, a batida envolveu um Ford Ecosport e uma caminhonete Chevrolet S10.

Equipes do Samu e do Siate foram acionadas para atender as vítimas. Uma mulher, de 27 anos, foi socorrida pelo Siate. Ela estava consciente e orientada, mas sofreu contusões no quadril e na perna direita, além de trauma na cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência.

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Uma segunda vítima também recebeu atendimento do Samu, porém o estado de saúde e mais detalhes ainda não haviam sido divulgados até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para controlar o trânsito. Durante o atendimento da ocorrência, a Avenida Curitiba ficou congestionada.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

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Após manhã marcada por acidentes na BR-376, nova colisão deixa feridos em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


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